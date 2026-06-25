Ajokarê otomobîla ket Gola Wanê birîndar bû

Nevzat Umut Uzel
25 Hezîran 2026•Rojanekirin: 25 Hezîran 2026
VAN (AA) - Li Gewaşa navçeya Wanê ajokarê otomobîla ku ket Gola Wanê birîndar bû.
Otomobîla plakaya wê nehat hînbûn a ku Î.Ç diajot ji kontrolê derket û ket golê.
Li ser îxbara kesên hawirdor ekîbên tenduristî, polêsên behrê, îtfaiye, Fermandiya koma Gola Wanê ya Ewlehiya Peravê û AFADê sewqî herêmê kirin.
Di encama xebata ekîban da ajokarê di otomobîlê da hat derxistin û teslîmê ekîbên tenduristiyê kirin.
Ajokarê birîndar bû piştî midaxeleya ewil rakirin nexweşxaneyê.