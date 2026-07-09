Werzişvanên ekstrem li Çiyayê Tendurekê yê volkanîk bûn xwedî tecrubeyeke cuda

Abdullah Söylemez
09 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 09 Tîrmeh 2026
Werzişvanên enduro û ATVyê yên ji parêzgehên cuda yên Tirkiyeyê û her wiha Almanyayê hatin Agiriyê, di parkûra dijwar a 121 kîlometreyî ya li çiyayên Agirî û Tendurekê da ketin hevrikiyê û bûn xwedî tecrubeyeke cuda.
Bi kordîneya Walîtiya Agiriyê û piştgiriya Wezareta Ciwanî û Werzişê, ji hêla Federasyona Motosîkletê ya Tirkiyeyê Şampiyonaya SKIL Enduro û ATV ya Tirkiyeyê hat lidarxistin.
Di pêşbirkên ku li TRT Parkê dest pê kirin û li dewrûbera Kanyona Muradê ya Gîhadînê dewam kirin da 121 werzişvanî beşdar bûn û welatiyan jî eleqeyeke germ nîşan da.
Werzişvanên branşê enduroya werzişa zexmtiyê, di parkûra dijwar a Çiyayê Tendurekê ketin hevrikiyê.
Werzişvan ji palên çik û quntarên Çiyayê Tendurekê yê di bin belekiyên berfê da derbas bûn û gihîştin gola kraterê ya li raqim derdora 3 hezar û 500î.
Werzişvanên ku li vir demeke kurt man, piştra berê xwe dan etaba raqim 3 hezar û 200î ya li Çiyayê Agiriyê.
Ayşegul Avciya ku ji Kocaeliyê hatiye, ji peyamnêrê AAyê ra diyar kir ku 2 sal e motosîkletê diajo lêbelê ev cara ewil e beşdarî pêşbirka enduroyê dibe.
Murat Akinê ji Eskişehirê jî destnîşan kir ku ji bo beşdariya şampiyonayê ew bi wesayitên xwe ji rêyeke 18 saetan hatin.
Îsmaîl Tuzemenê ji Stenbolê hatiye jî bal kişand ku ew gelekî kêfxweş e ku beşdarî şampiyonayeke bi kêf û dijwar bû.
Emre Çolakê ji Almanyayê hatiye jî destnîşan kir ku ew pir ji çiyayan hez dike û lewma jî pêşbirka li Çiyayê Agiriyê û her wiha Çiyayê Tendurekê ew pir kêfxweş kir.