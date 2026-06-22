Werzişvanên avjeniyê yên neteweyî di Kupaya Comenê da 16 madalya qezenc kirin

Hüseyin Burak Demirer
22 Hezîran 2026•Rojanekirin: 22 Hezîran 2026
Werzişvanên avjeniyê yên neteweyî yên ku beşdarî pêşbirkên Kupaya Comenê bûn, 6 madalyayên zêr, 4 madalyayên zîv û 6 madalyayên bronz qezenc kirin.
Federasyona Avjeniyê ya Tirkiyeyê der barê mijarê da daxuyaniyek da û got werzişvanên Tirk li bajarê Novî Sadê ya Sirbîstanê beşdarî pêşbirkan bûn.
Li gorî daxuyaniyê, werzişvanên Tirk di pêşbirkên mêran da bi 419 puanan va di rêza 2yemîn da, di pêşbirkên jinan da bi 347 puanan va di rêza 3yemîn da, di pêşbirkên tîman ên giştî da jî bi 766 puanan va di rêza 2yemîn da cî girtin.
Werzişvan Kuzey Set di pêşbirka mêran da 200 mêtro bi avjeniya wek beqan û 400 mêtro avjeniya tevlihev va, Emîr Bartu Ozcan di pêşbirka mêran da bi 100 mêtro avjeniya wek beqan va û Denîz Kaan Eryol jî di pêşbirka mêran da 200 mêtro bi avjeniya li ser pişt va serkeftî bûn û derketin ser dikê.
Ji bilê vê, di pêşbirka mêran da 4x100 mêtro tîma alayê ya tevlihev da Sarp Barkin Hasay, Emir Bartu Ozcan, Umut Aras Ozkan, Emir Bartu Ozcan û di pêşbirka tevlihev a 4x50 mêtro ya tîma alayê ya tevlihev da jî Ayşe Nazli Sonmez, Damla Mavîler, Sarp Barkin Hasay, Emîr Bartu Ozcan serkeftî bûn û derketin ser dikê.