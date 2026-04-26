Werzişvanê Belçîkayî Crabbe etaba ewil a Tûra Bîsîkletê ya Tirkiyeyê ya Serokomariyê ya 61emîn qezenc kir

Werzişvanê Belçîkayî Tom Crabbeyê ji Tîma Flanders-Baloîseyê yê ku etaba ewil a Tûra Bîsîkletê ya Tirkiyeyê ya Serokomariyê ya 61emîn (TUR 2026) qezenc kir daxuyand ku ev cara ewil e ku ew li Tirkiyeyê beşdarî pêşbirkê bûye û ev serkeftin ji bo wî taybet e.
Crabbe piştî etabê di civîna çapemeniyê da diyar kir ku wî li Belçîkayê hewayeke wisa nedîtiye, lê ew li bendê bûye ku pêşbirkeke germ çêbibe.
Crabbe got pir xweş e ku meriv di pêşbirka ewil da bi ser bikeve û wiha axivî: "Salek berê jî min dixwest ez werim vê pêşbirkê, lê ez nehatim hilbijartin. Ji sala borî û vir va min xwe pêş xist. Îro jî min hewl da ku ez performansa xwe ya herî baş nîşan bidim."
Crabbe anî ziman ku ew kêfxweş e ku îro li ser rêyeke rast bi ser ketiye, hefteyeke dirêj li benda wan e û ew dixwaze ji vê zêdetir serkeftinê bi dest bixe.
Di merasima xelatê da Waliyê Îzmirê Suleyman Elban, Serdozgerê Komarê yê Îzmirê Alî Yeldan, Midûrê Bajêr ê Werziş û Ciwaniyê yê Îzmirê Murat Eskîcî û Serokê Federasyona Bîsîklêtê ya Tirkiyeyê Emîn Muftuoglu mayoyên werzişvanên ku bi ser ketine dan wan.