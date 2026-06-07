Vîncenzo Italîano bû rahênerê teknîkî yê 64emîn ê Beşîktaşê

Metin Arslancan
07 Hezîran 2026•Rojanekirin: 07 Hezîran 2026
Vîncenzo Italîanoyê ku wekî rahênerê teknîkî yê Beşîktaşê hat wezîfedarkirin, wê bibe rahênerê teknîkî yê 64emîn ê tîma futbolê ya reş û spî û xizmetê bike.
Di dîroka 115 salan a tîma futbolê ya reş û spî ya ku di sala 1911yan da dest pê kir û heta niha, 63 rahênerên teknîkî wezîfe kirin.
Di Tîma Ayê ya Futbolê ya Beşîktaşê da ji 14 welatên cuda 36 rahênerên teknîkî yên biyanî wezîfe kirin ku rahênerê Îtalyan wek rahênerê teknîkî yê 37emîn di nav qeydan da cî girt.
Heta niha 7 rahênerên teknîkî yê Yugoslav, 5 rahênerên teknîkî yê Alman, 4 rahênerên teknîkî yê Îngiliz û Îtalyan, 3 rahênerên teknîkî yê Macar, 2 rahênerên teknîkî yê Romanyayî, Portekizî û Frensî û rahênerekî Awisturyayî, Bulxar, Gallerî, Îspanyol, Xirwat, Hollandî û Norwecî Beşîktaş dan xebatê.