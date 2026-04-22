TUMOSAN Konyasporê bi 1 û 0 Fenerbahçe têk bir

Abdullah Doğan, Savaş Güler
22 Nîsan 2026•Rojanekirin: 22 Nîsan 2026
Di deqîqeya 61emîn da Levent Mercan gog avêt û Talîsca li gogê xist, lê ew ji kêlekê ra derket derva.
Di deqîqeya 68emîn da Kante pas avêt û Talîsca li gogê xist, lê qeleparêz Bahadir Gungordu nehîşt bibe gol.
Di deqîqeya 70emîn da Kerem Akturkoglu li gogê xist lê ew ji ser ra derbas bû.
Pêşbirk di dema xwe da bi encama 0-0 bi dawî bû û paşê dem dîsa hat dirêjkirin.
Di deqîqeya 96emîn da dîsa Talîsca li gogê xist, lê gog ji kêlekê ra derket derva.
Di deqîqeya 98emîn da Brown gog avêt lê qeleparêz Bahadir Gungordu rê li ber girt.
Di deqîqeya 120+2emîn da Jevtovîc ji penaltiyê golek avêt û pêşbirk bi 1-0 bi serkeftina tîma TUMOSAN Konyasporê va dawî bû.
Tîma bi rengê kesk û spî di Kupaya Tirkiyeyê ya Ziraatê da derbasî nîvfînalê bû.
Di pêşbirka Beşîktaş-Corendon Alanyasporê da kîjan tîm bi ser bikeve, TUMOSAN Konyaspor wê di nîvfînalê da derkeve pêşberî wê.