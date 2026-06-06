Taximê Futbolê yê A Milliyê ji bo pêşbirka Venezuelayê ya li Miamiyê amade ye

Hilmi Sever
06 Hezîran 2026•Rojanekirin: 06 Hezîran 2026
15 deqeyên pêşîn ên rahênana Inter Miami FC li Navenda Rahênanê ya Florida Blue li Fort Lauderdale ji bo çapemeniyê vekirî bû.
Rahênana ku ji hêla rahênerê sereke Vincenzo Montella va hat birêvabirin, bi werzîşên germkirinê û bazdanê dest pê kir. Hat ragihandin ku xebata taktîkî di beşa girtî ya rahênanê da hat kirin.
Ji yarîzanên ku dermankirina wan didome, Ferdi Kadioglu beşdarî beşek ji rahênanê bi taxim ra bû, di heman demê da Kenan Yildiz rahênana xwe ya ji taxim cuda domand.
Sekreterê Giştî yê TFFêAbdullah Ayaz jî rahênana taximê neteweyî şopand.
Pişbirka Tirkiye û Venezuelayê dê 7ê Hezîranê, bi dema Tirkiyeyê saet 01.00ê li Stadyuma Inter Miami FC bê lîstin.