Taximê Futbolê yê A Milliyê di Kupaya Cîhanê da nikarî ji komê derkeve

Hilmi Sever
20 Hezîran 2026•Rojanekirin: 20 Hezîran 2026
Taximê Futbolê yê A Milliyê di pêşbirka 2yemîn a Koma Dyê ya Kupaya Cîhanê ya FIFA 2026ê da li hember paraguayê 1-0 têk çû û şansê xwe yê derketina ji komê ji dest da.
Tirkiyeya ku di pêşbirka xwe ya yekem a kupayê da li hember Awistiralyayê 2-0 têk çûbû, êdî şansê wê yê derketina ji komê nema.
Di nîveka yekem a pêşbirkê da, di deqîqeya 2yem da Galarzayê Paraguayê golek avêt û rewş kir 1-0.
Paraguayê ji ber ku di deqîqeya 45+3.yê da Almîron qerta sor dît, nîveka 2yem a maçê bi 10 kesan lîst.
Paraguaya ku di pêşbirka xwe ya yekem a lli hember DYAyê 4-1 têk çûbû, bi vê serkeftinê jî puanên xwe kirin 3.
Tirkiye dê pêşbirka xwe ya dawîn bi DYAyê ra, 26ê Hezîranê bi dema Tirkiyeyê saet 05.00ê bilîze.