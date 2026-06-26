Taximê Futbolê yê A Milliyê bi serkeftinekê xatir ji Kupaya Cîhanê xwest

Hilmi Sever
26 Hezîran 2026•Rojanekirin: 26 Hezîran 2026
Taximê Futbolê yê A Milliyê di pêşbirka 3yemîn û dawîn a Koma Dyê ya Kupaya Cîhanê ya 2026an da 3-2 zora DYAyê bir û bi 3 pûanan xatir ji Kupaya Cîhanê xwest.
Di pêşbirka ku li Stada Los Angelesê hat lîstin û dewra yekemîna wê jî bi 2-1 serkeftina tîma heyv-stêrê qediya, golên wê Arda Guler, Orkun Kokçu û Kaan Ayhan avêtin. Gola serkeftinê ya taximê millî di deqîqeya 90+8ê da ji Kaan hat.
Tirkiye 2 maçên xwe yên pêşîn winda kir lê di maça xwe ya 3yemîn da serkeftina xwe ya yekem û pûanên xwe bi dest xist û bi 3 pûanan turnuva bi dawî kir.
DYA jî bi 6 pûanan bi lîdera koma xwe. DYA di tûra 32an da bû rikaberê bi Bosna û Hersekê.