Tûra Bîsîkletê ya Tirkiyeyê ya Serokomariyê ya 61emîn dest pê kir

Salih Ulaş Şahan
26 Nîsan 2026•Rojanekirin: 26 Nîsan 2026
Starta Tûra Bîsîkletê ya Tirkiyeyê ya Serokomariyê ya 61emîn (TUR 2026) ji hêla Waliyê Îzmirê Suleyman Elban va hat dayîn.
Tûra Bîsîkletê ya Tirkiyeyê ya Serokomariyê ya ku îsal ji bo cara 61emîn tê lidarxistin, di salnameya Tûrên Ewropayê ya Yekîtiya Bîsîkletê ya Navneteweyî (UCI) da ye.
Tûra ku yekane pêşbirka bîsîkletê ya Tirkiyeyê ya di kategoriya "ProSeries"ê da ye, bi etaba Çeşme-Selçukê va dest pê kir.
Pêşbirkê li Keleha Çeşmeyê dest pê kir.
Walî Suleyman Elban, Midûrê Giştî yê Xizmetên Werzişê yê Wezareta Werziş û Ciwaniyê û Serokê Komîteya Olîmpiyata Neteweyî ya Tirkiyeyê Velî Ozan Çakir, Parlamentera Îzmirê ya AK Partiyê Ceyda Bolunmez Çankiri, Parlamenterê Îzmirê yê Partiya Hereketa Neteweperwer Tamer Osmanagaoglu, Qaymeqamê Çeşmeyê Mehmet Maraşli û Serokê Federasyona Bîsîklêtê ya Tirkiyeyê Emîn Muftuoglu beşdarî destpêka pêşbirkan bûn.
Di vê pêşbirkê da ji 23 tîman 158 werzişvan wê di qonaxa Çeşme-Selçukê da 148,7 kîlomêtro bisîkletê bajon.
Tûra Bîsîkletê ya Tirkiyeyê ya Serokomariyê wê 3yê Gulanê roja yekşemê li Enqereyê bi dawî bibe.