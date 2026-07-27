Tîma Voleybolê ya Jinan a A Miliyê di Lîga Miletan da bû şampiyon

Salih Ulaş Şahan
27 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 27 Tîrmeh 2026
Salon: East Asian Games Dome
Hakem: Francisco Denny Cespedes Lassi (Komara Domînîkê), Vladimir Simonovic (Îsvîçre)
Tirkiye: Zehra Guneş, Melissa Vargas, Hande Baladın, Sinead Jack Kisal, Elîf Şahîn, Îlkîn Aydin (Gîzem Orge, Eylul Akarçeşme Yatgin, Cansu Ozbay, Salîha Şahîn, Yaprak Erkek)
Brezîlya: Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Luzia, Roberta (Marcelle, Macris, Kisy, Maiara, Helena, Natinha)
Set: 23-25, 25-23, 26-24, 25-21
Mawe: 126 deqîqe
ANKARA (AA) - Tîma Voleybolê ya Jinan a A Milliyê di fînala Lîga Miletan a FIVBya 2026an (VNL) da Brezîlya 3-1 têk bir û bû şampiyon.
Tîma neteweyî seta ewil 25-23 têk çû û setên din 25-23, 26-24 û 25-21 qezenc kir û bû şampiyon.
Di tîma neteweyî da Melissa Vargas bi 33 jimaran va bû lîstikvana herî skorer a pêşbirkê, di tîma Brrezîlyayê da jî Ana Cristinayê 25 jimar da qeydkirin.