Tîma Neteweyî ya Ayê beriya Kûpaya Dinyayê provaya xwe ya dawî bi serkeftî kuta kir

Hilmi Sever
07 Hezîran 2026•Rojanekirin: 07 Hezîran 2026
Hakem: Daniel Quintero, Jorge Sanchez, Jessica Morales (Meksîka)
Venezuela: Contreras (Dq. 89 Graterol), Aramburu, Ferraresi (Dq. 89 Gonzalez), Makoun, Quintero (Dq. 62 Vieira), Herrera (Dq. 62 Pereira), Casseres, Martinez (Dq. 80 Alvarado), Segovia (Dq. 89 Echenique), Mendoza, Ramirez (Dq. 80 Genez)
Tirkiye: Ugurcan Çakir, Zekî Çelîk (Dq. 62 Mert Muldur), Ozan Kabak, Abdulkerîm Bardakci (Dq. 46 Merîh Demiral), Eren Elmali (Dq. 80 Oguz Aydin), Îsmaîl Yuksek (Dq. 62 Salih Ozcan), Orkun Kokçu (Dq. 71 Hakan Çalhanoglu), Îrfan Can Kahvecî (Dq. 46 Yunus Akgun), Arda Guler (Dq. 62 Can Uzun), Bariş Alper Yilmaz, Deniz Gul (Dq. 62 Kerem Akturkoglu)
Gol: Dq. 13 Mendoza (Venezuela), Dq. 44 Bariş Alper Yilmaz, Dq. 54 Yunus Akgun (Tirkiye)
Kartên zer: Dq. 52 Segovia û Mejias (Venezuela), Dq. 52 Arda Guler (Tirkiye)
MIAMI (AA) - Tîma Fitbolê ya Neteweyî ya Ayê di çarçoweya amadehiyên Kûpaya Dinyayê ya FIFAya 2026an da bi Venezuelayê ra pêşbirkeke taybet leyîst û Venezuela 2-1 têk bir.
Tîma Fitbolê ya Neteweyî ya Ayê beriya Kûpaya Dinyayê di pêşbirka amadehiyê ya ewil da li Stenbolê bi Makedonyaya Bakur ra leyîstibû û 4-0 qezenc kiribû.
Tîma neteweyî bi vê pêşbirkê va li Miamiyê amadehiyên xwe kuta kirin. Tîm wê bi balafira taybet derbasî bajaroka Mesayê ya Arîzonayê bibe ku ev der ji bo Kûpaya Dinyayê navenda kampê ya sereke ye.