Tîma Interê ya ku di Serîe Ayê da bi 2-0 tîma Parmayê têk bir, bû şampiyon

Yunus Kaymaz
04 Gulan 2026•Rojanekirin: 04 Gulan 2026
Intera ku di Lîga Futbolê ya Yekemîn a Îtalyayê (Serîe A) da pêşeng e, ji bidawîbûna sezonê ra sê hefte mabûn ku bû şampiyon.
Intera ku futbolîstê neteweyî Hakan Çalhanoglu lê dilîze, di hefteya 35emîn a lîgê da mazuvaniya Parmayê kir.
Tîma nûnerê Mîlanoyê di deqîqeya 45+1emîn da bi gola Marcus Thuram û di deqîqeya 80emîn da jî bi gola Henrîkh Mkhîtaryan va bi 2-0 bi ser ket.
Bi vê encamê va, Interê puana xwe derxist 82yan û di dîroka klubê da cara 21emîn bû şampiyon.
Hakan Çalhanoglu piştî sezona 2023-2024an di Serîe Ayê da cara duyemîn kêfxweşiya şampiyoniyê jiya.