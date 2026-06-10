Tîma Futbolê ya Neteweyî ya Ayê amadekariyên xwe yên ji bo pêşbirka bi Awistralyayê ra domand

Bozhan Memiş
10 Hezîran 2026•Rojanekirin: 10 Hezîran 2026
Tîma Futbolê ya Neteweyî ya Ayê di pêşbirka xwe ya yekem a Koma Dyê ya Kupaya Dinyayê ya FIFA 2026an ya ku wê 14ê Hezîranê roja Şemiyê bi dema Tirkiyeyê di saet 07.00î da derkeve pêşberî Awistralyayê ku tîmê ji bo pêşbirkê amadekariyên xwe domand.
Tîma neteweyî li qada Athletîc Groundsê ya li Arîzonayê xebitî, lê Kenan Yildiz ji tîmê cuda xebitî.
Beriya xebata wan a bi serkêşiya rahênerê teknîkî Vîncenzo Montella, civîneke demkurt çêbû.
Futbolîst ewil hinekî li pêş çapemeniyê xebitîn û pas avêtin, paşê ji bêyî çapemeniyê dewam kirin.
Serokê Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê (TFF) Îbrahîm Haciosmanoglu, Şaredarê Bayburtê Mehmet Mete Memîş û boksora Şampiyona Dinyayê ya Sivik a IBFyê Elîf Nur Turhana ku serdana kampa tîma neteweyî kirin jî xebata tîmê temaşe kirin.
Tîma Futbolê ya Neteweyî ya Ayê wê sibê bi antremanê va amadekariyên xwe bidomîne.