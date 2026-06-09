Tîma Fitbolê ya Neteweyî ya Ayê li Arîzonayê îdmana xwe ya ewil li ber alîgiran kir

Bozhan Memiş
09 Hezîran 2026•Rojanekirin: 09 Hezîran 2026
Tîma Fitbolê ya Neteweyî ya Ayê ji bo amadehiyên Kûpaya Dinyayê ya FIFAya 2026an ketin kampê û li vê derê îdmana xwe ya ewil li pêşberî alîgiran kir.
Antrenman li Arîzona Athletic Groundsê hat kirin û dîrektorê teknîkê Vincenzo Montella bi rê va bir.
Tîma Fitbolê ya Neteweyî ya Ayê wê sibê jî antrenmana bike û ji bo Kûpaya Dinyayê amadehiyan bidomîne.
Ji 3 hezarî zêdetir alîgiran antrenmana Tîma Fitbolê ya Neteweyî ya Ayê temaşe kir.
Digel welatiyên Tirk ên ku li herêmê dijîn, alîgirên Meksîkayî, Brezîlyayî û Bosna Hersekî jî antrenman temaşe kir.
Alîgirên biyanî ku antrenamana tîma neteweyî bi formayên Real Madridê va teqîb kirin, bi taybetî piştgirî dan Arda Guler.
Beriya îdmanê trîbunan demeke dirêj ji tîma neteweyî ra tezahurat kir. Dîrektorê teknîkê Vincenzo Montella û fitbolîstan hem beriya antrenmanê hem jî piştî îdmanê ji alîgiran ra çepik lê dan.