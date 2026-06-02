Tîma Fitbolê ya A Milliyê di pêşbirka amadehiyê da bi 4 golan va Makedonyaya Bakur têk bir

Stad: Chobani
Hakem: Jose Luis Munuera Montero, Diego Barbero Sevilla, Alfredo Rodriguez Moreno (Îspanya)
Tirkiye: Altay Bayindir (Dq. 63 Muhammed Şengezer) Mert Muldur (Dq. 88 Hakan Çalhanoglu), Ozan Kabak (Dq. 46 Samet Akaydin), Çaglar Soyuncu (Dq. 63 Merih Demiral), Eren Elmali (Dq. 27 Zeki Çelîk), Salih Ozcan (Dq. 63 Demir Ege Tiknaz), Orkun Kokçu (Dq. 46 Kaan Ayhan), Yunus Akgun (Dq. 46 Îrfan Can Kahvecî), Can Uzun (Dq. 63 Aral Şîmşîr), Oguz Aydin (Dq. 63 Arda Guler), Deniz Gul (Dq. 63 Bariş Alper Yilmaz)
Makedonyaya Bakur: Dimitrievski (Dq. 66 Taleski), Zajkov (Dq. 46 Serafimov), Velkoski, Fetai (Dq. 46 Manev), Despotovski (Dq. 46 Musliu), Elezi (Dq. 66 Dodev), Atanasov (Dq. 46 Emini), Alioski (Dq. 66 Nikolov), Eljif Elmas (Dq. 74 Rastoder), Miovski, Omeragikj (Dq. 66 Alomerovic)
Gol: Dq. 2 Orkun Kokçu, Dq. 16 Can Uzun, Dq. 53 Deniz Gul, Dq. 70 Bariş Alper Yilmaz (Tirkiye)
Kartê zer: Dq. 42 Fetai (Makedonyaya Bakur)
ÎSTANBUL (AA) - Tîma Fitbolê ya A Milliyê di çarçoweya amadehiyên Kûpaya Dinyayê ya FIFAya 2026an da bi Makedonyaya Bakur ra leyîst û pêşbirk 4-0 qezenc kir.