Tîma Amed Sportîf Fealiyetlerê ya ku derket Lîga Superê, li Diyarbekirê bi coşeke mezin hat pêşwazîkirin

Tîma Amed Sportîf Fealiyetlerê ya ku ji Lîga 1emîn a Trendyolê derket Lîga Super a Trendyolê, li Diyarbekirê bi coşeke mezin hat pêşwazîkirin.
Tîma Amed Sportîf Fealiyetlerê di hefteya 38emîn û dawîn a Lîga 1emîn a Trendyolê da li deplasmanê bi Alagoz Holdîng Igdir FKyê ra 3-3 beranber ma û derket Lîga Super a Trendyolê. Tîm û rêvebirên wê bi balafirê hatin Balafirgeha Diyarbekirê.
Gelek alîgiran alayên tîma xwe dan destê xwe û li balafirgehê pêşwaziya tîma ku ji Îdirê hat, kir.
Fitbolîst û rêvebir paşê li otobêsê siwar bûn û bi konvoya wesayîtan ya dûr û dirêj va derbasî Parqa Newrozê ya li navçeya Baglarê bûn.
Fitbolîstan ji otobêsê silav dan alîgiran.
Alîgiran derketina Lîga Super a ekîba Diyarbekirê bi coşeke mezin pîroz kir, li qadê govend gerandin, meşale vêxistin û bi fîşengên hewayî va serkeftina tîma xwe pîroz kir.