Tîma A ya Neteweyî ya Fitbolê rahênana xwe ya ewil a li San Joseê kir

Hilmi Sever
18 Hezîran 2026•Rojanekirin: 18 Hezîran 2026
Tîma A ya Neteweyî ya Fitbolê ku di çarçoveya maça duyem a Grûb D ya Kûpaya Cihanî ya FIFA 2026an da dê 20ê Hezîranê roja Şemiyê bi dema Tirkiyeyê di saet 06.00an da derkeve hemberî Paraguayê, rahênana xwe ya ewil a li San Joseê ya ku îro hat vir, kir.
Panzdeh deqîqeyên ewil ên rahênana ku li San Jose Parkê bi rêveberiya Vincenzo Montellayê rahêner hat kirin, ji çapemeniyê ra vekirî hat kirin.
Di rahênanê da hemû yarîzan bi tîmê ra xebitîn.
Montellayê rahêner di dema rahênanê da bi Yunus Akgun û Kerem Akturkoglu ra bi awayekî taybet axivî.
Rahênanê bi xebata revê va dest pê kir û bi xebata îstasyonê va dewam kir. Di beşê ji çapemeniyê ra girtî da jî hat diyarkirin ku xebata taktîkî ya milmilaneya Paraguayê hat kirin.
Îbrahîm Haciosmanogluyê Serokê Federasyona Fitbolê ya Tirkiyeyê (TFF) jî rahênana tîma neteweyî temaşe kir.
Tirkiye dê rahênana dawîn a maça Paraguayê, 19ê Hezîranê roja Înê bi dema Tirkiyeyê di saet 03.00an da li San Jose Parkê bike.