Tîma A ya Fitbolê ya Neteweyî ji bo Kûpaya Cihanî li Amerîkayê ye

Hilmi Sever
03 Hezîran 2026•Rojanekirin: 03 Hezîran 2026
Tîma A ya Fitbolê ya Neteweyî ya dê di Kûpaya Cihanî FIFA 2026an da têbikoşe, gihîşt Amerîkayê.
Balafira taybet a qefleya tîma neteweyî tê da ya ji Stenbolê bi firê ket, li Balafirgeha Navneteweyî ya Fort Lauderdale a li Floridaya eyaleta Amerîkayê danî.
Qefleya ku Îbrahîm Haciosmanogluyê Serokê Federasyona Fitbolê ya Tirkiyeyê û endamên lijneya rêveberiyê jî vedihewîne, ji hêla Sedat Onalê Balyozê Tirkiyeyê li Washingtonê û Resul Şahinolê Serkonsolosê li Miamiyê hat pêşwazîkirin.
Tîma neteweyî bi otobusê derbasî otêla ku dê lê bimînin bûn. Li ber otêlê terefdarên Tirk bi ala û tezahuratan pêşwazî li tîmê kir. Her wiha Haciosmanogluyê Serok diyar kir ku rêwîtiya wan baş derbas bû.
Tîma neteweyî ku tevî Amerîka, Awistralya û Paraguayê va di Koma Dyê da ye, di çarçoveyaamadehiyên Kûpaya Cihanî da dê maça dawîn di 7ê Hezîranê roja Yekşemê bi dema Tirkiyeyê saet 01.00an da li Stada Inter Miamiyê bi Venezuelayê ra were hemberî hev. Tîma neteweyî bi vê maçê va dê amadekariyên xwe temam bike û dê di 7ê Hezîranê da derbasî bajaroka Mesayê ya Arîzonayê bibe ku navenda kampa sereke ye.
Tîma A ya Fitbolê ya Neteweyî dê di asta grûbê da jî maça xwe ya ewil bi Awistralyayê ra li Stada BC Place Vancouverê di 14ê Hezîranê roja Yekşemê bi dema Tirkiyeyê saet 07.00an da bilîze.