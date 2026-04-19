Serokomar Erdogan tîma Erzurumsporê ya ku derket Lîga Super, pîroz kir

Merve Yıldızalp Yormaz
19 Nîsan 2026•Rojanekirin: 19 Nîsan 2026
Serokomar Recep Tayyîp Erdogan tîma Erzurumsporê ya ku derket Lîga Super a Trendyolê, pîroz kir.
Serokomar Erdogan di daxuyaniya ku li ser hesabê xwe yê medyaya civakî parve kir da anî ziman bi encamên îro va tîma Erzurumsporê derketina Lîga Super a Trendyolê bi dest xist û lîstina xwe ya futbolê va eleqeya her kesî kişand ser xwe.
Erdogan wiha got: "Ez Erzurumsporê, hemû xwişk û birayên xwe yên ji Erzurumê, hemû dadaşan ji dil pîroz dikim. Ez ji niha va di Lîga Super da ji Erzurumsporê ra serkeftinê dixwazim."