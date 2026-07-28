Serokê Mardîn 1969 Sporê Ridvan Aşar li avahiya nû ya klubê lêkolîn kir

Beşir Şavur
28 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 28 Tîrmeh 2026
Serokê Mardîn 1969 Sporê Ridvan Aşar li avahiya nû ya klubê ku xebatên lênêrîn û nûkirinê lê dewam dikin, lêkolîn kir.
Li gorî daxuyaniya klubê, li avahiya ku bi saya hewldanên Waliyê Mêrdînê û Wekîlê Şaredarê Bajarê Mezin Tuncay Akkoyun ji aliyê Wezareta Werziş û Ciwaniyê va ji bo klubê hatiye veqetandin, xebatên lênêrîn û nûkirinê dewam dikin.
Serokê Mardîn 1969 Sporê Ridvan Aşar ligel endamên rêveberiyê, li avahiyê kluba ku bi saya xebatan bûye xwedî şiklekî nûjen, geriya.
Aşar ji ber piştgiriyê li ser navê klubê spasiya Walî Tuncay Akkoyun kir û got gelek kêmasî ji holê rabûn.