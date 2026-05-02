Serokê HKIyê Nêçîrvan Barzanî Amed Sportîf Fealiyetlera derket Lîga Superê pîroz kir

Elif Irmak
02 Gulan 2026•Rojanekirin: 02 Gulan 2026
Serokê Herêma Kurdistana Iraqê (HKI) Nêçîrvan Barzanî, Amed Sportîf Fealiyetlera ku derket Lîga Superê pîroz kir.
Serokê HKIyê Barzanî di daxuyaniya xwe ya ji ser hesabê xwe yê Xê da Amed Sportîf Fealiyetlera derket Lîga Superê pîroz kir û got ku "Bi germî û ji dil Amedsporê pîroz dikim ku ji bo Lîga Superê bi ser ket. Ev serkeftin her wiha li hemû piştevan û alîgirên Amedsporê pîroz be. Em bi vê serketina Amedsporê pir şa bûn, hêvîdar in ku ew ê hertim bi ser bikeve û nûnertiya herî baş ya Amedê bike. Her bijîn, her hebin."