10 Gulan 2026•Rojanekirin: 10 Gulan 2026
Di hefteya 33yemîn a Lîga Super a Trendyolê da Galatasaray û Hesap.com Antalyaspor hatin pêşberî hev, Galatasaray bi 4-2 bi ser ket û bû şampiyonê sezona 2025-2026an a Lîga Super ku şampiyoniya Galatasarayê li bajarên Rojhilat û Başûrê Rojhilatê bi coş hat pîrozkirin.
Şampiyoniya Galatasarayê ji bilî sê bajarên mezin Enqere, Stenbol û Îzmirê li çar aliyê Tirkiyeyê hat pîrozkirin.
Alîgirên Galatasarayê li bajarên Rojhilat û Başûrê Rojhilatê jî hatin bal hev û serkeftina tîma xwe pîroz kirin.
Şampiyoniya Galatasarayê li Diyarbekir, Sêrt, Batman, Mêrdîn, Şirnex, Bîngol, Elezîz, Erzirom, Erdexan, Erzîncan, Agirî, Tuncelî û Qersê bi coş û şahî hat pîrozkirin.
Li bajarên herêmê welatî wesayîtên xwe siwar bûn, dane li dû hev û li kuçe û kolanan qorneyê xistin û bi coş geriyan.
Alîgirên Galatasarayê serkeftina tîma xwe bi kêfxweşî pîroz kirin.