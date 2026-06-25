Şampiyonaya Duçerxeya Rê ya Tirkiyeyê sibê dest pê dike

Fatih Gazioğlu
25 Hezîran 2026•Rojanekirin: 25 Hezîran 2026
Şampiyonaya Duçerxeya Rê ya Tirkiyeyê wê di navbera 26-28ê Hezîranê da li Sêrtê were kirin.
Li gor daxuyaniya Federasyona Duçerxeyê ya Tirkiyeyê, organîzasyon wê bi piştgiriya Walîtiya Sêrtê were lidarxistin û ji 30 kulûban 121 werzişvan wê beşdar bibin.
Şampiyona wê ji bo mezin, mêrên ku emrê wan nebûne 23 û 19an û wê di kategoriya jinan da were kirin, di 26ê Hezîranê da wê bi pêşbaziyên şexsî dest pê bike. Di rojên duyemîn û sêyemîn da jî pêşbaziyên rê wê werin kirin.
Di roja dawî ya çalakiyê da di kategoriya mêrên mezin da pêşbaziya 130 kîlomêtreyî wê were kirin û şampiyonê wê, dê kifş bibe.