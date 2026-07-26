Şahîka Ercumenê di Şampiyoniya Tirkiyeyê da 2 madalyayên zêr qezenc kir

Talip Demirci
26 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 26 Tîrmeh 2026
Werzişvana neteweyî û rekortmena dinyayê ya noqbûna avê ya azad Şahîka Ercumenê li Antalyayê di Şampiyoniya Tirkiyeyê ya Noqbûna Avê ya Behrê ya Ava Vekirî ya Mezinan û ya Ferdî ya Masteran da du madalyayên zêr bi dest xist.
Şampiyoniya Tirkiyeyê îro li navçeya Kaşê bi dawî bû.
Ercumen di qada bê palet a bi piştgiriya bend (FIM) da gihîşt 68 mêtro kurahiyê, di qada giraniya sabît (CWT) da jî gihîşt 65 mêtro kurahiyê û di her du qadan da jî bû şampiyona Tirkiyeyê.
Ercumenê ji rojnamevanan ra daxuyand vê carê ji ber ku ew çar rojan li pey hev ketine pêşbaziyê, wê zor nedaye xwe û sînorên xwe derbas nekiriye.
Ercumenê ji ber bidestxistina du madalyayên zêr kêfxweşiya xwe anî ziman û wiha axivî: "Piştî ku min şampiyonî bi dest xist, min îja bala xwe da ser bikaranîna hêza xwe ya bi awayekî herî bikêrhatî."
Şampiyoniya Tirkiyeyê 22 werzişvanên xwedî lîsans yên ku di qada noqbûna avê ya azad da kesên pêşeng in anî cem hev.