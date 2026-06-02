Rahênerê Teknîkî yê Tîma Futbolê ya Neteweyî ya Ayê Vîncenzo Montella: "Hemû enerjiya min ji bo tîma neteweyî ye"

Mücahit Hüseyin Eroğul
02 Hezîran 2026•Rojanekirin: 02 Hezîran 2026
Montella piştî pêşbirka dijî Makedonyaya Bakur ya ku di çarçoveya Kupaya Dinyayê ya FIFA 2026an da çêbû û ew bi 4-0 bi ser ketin civîneke çapemeniyê li dar xist û axivî.
Rahênerê Îtalyanî daxuyand ji ber ku Makedonyaya Bakur di nav hevrikên wan ên Kupaya Dinyayê da dişibe Avustralyayê wan bi tîmê ra pêşbirkeke amadehiyê tercîh kiriye û wiha axivî: "Tu tîm bi tevahî naşibin hev, lê me dizanibû ku şibandinên wan hene û Avusturalya jî wê bi pênc alî bilîze, me Makedonyayê hilbijart. Lîstina bi tempoyê ji bo me girîng bû. Lîstikvanên me cidî bûn ku dîtina vê yekê min kêfxweş kir."
Montella diyar kir divê ew xwe ji bo şert û mercên kampa li Amerîkayê zû amade bikin û wiha axivî: "Ji ber ku min di hewaya germ da nelîst ez bi şans im. Divê em xwe heman ji bo şertên hewayê yên li wir amade bikin. Em ê di demeke kin da bi awayekî herî baş amade bibin."
Montella der barê îdiayên ku dibêjin piştî Kupaya Dinyayê ew dixwaze tîma kuban bide xebatê da jî wiha got: "Ez naxwazim şîroveyê jî bikim. Hemû enerjiya min ji bo tîma neteweyî ye. Min ji menejerê xwe ra jî got heke kesek li min bigere, neyne ba min. Tekane fikara min tîma neteweyî ye."