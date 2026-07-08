Rahênerê Tîma Neteweyî ya Misrê Hesen: "Wan xwest ku Arjantînê di turnuvayê da bihêlin"

Yunus Kaymaz
08 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 08 Tîrmeh 2026
Rahênerê Tîma Neteweyî ya Misrê Husam Hesen piştî têkçûna wan a bi 3-2 ya li hemberî Arjantînê ya di tura 16emîn a dawîn a Kupaya Dinyayê ya 2026an da, bi zimanekî tund rexne li rêvebiriya hakemê Frensî Francoîs Letexîer kir.
Hesen di civîna çapemeniyê ya ku piştî pêşbirkê hat lidarxistin da axivî û wiha got: "Ji ber ku di vê turnuvayê da edalet tune, ez ê careke din Kupaya Dinyayê temaşe nekim. Me rêz û lîstikeke adil nedît. Penaltiyek hat betalkirin û poziyoneke duyemîn a ji bo me baş bû, ya ku divê wek penalti bûbûya jî ji hêla VARê va nehat kontrolkirin. Gola duyemîn jî nizanim çima bi awayekî eşkere nehat qebûlkirin."
Hesen îdia kir ku hakem di bin zextê da ma û wiha dewam kir: "Jiyan bêedalet e. Dinya bêedalet e. Baş e, lê çima di werzîşê da tu edalet tune? Ez ji vê encamê û tiştên ku di vê pêşbirkê da qewimîn qanî nebûm. Dibe ku wan xwest şampiyonê dinyayê di turnuvayê da bihêlin. Dibe ku wan west Messî di pêşbirkê da bimîne. Di futbolê da carinan ji aliyên teknîkî wêdetir, faktorên dervayî hene. Şampiyonên dinyayê di her astê da ji piştgiriyê sûd wergirtin."
Futbolîst Zico yê ku gola duyemîn a Misrê avêt jî anî ziman ku ew pir xemgîn in û wiha got: "Ji hêla hakeman va ne adil bû. Bi rastî jî ne adil bû, ev pir eşkere bû. Bi biryarên xwe va hemû keda me badilhewa kir."