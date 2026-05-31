PSGyê di fînala Lîga Şampiyonan a UEFAyê da Arsenal têk bir û bû şampiyon

Stad: Puskas Arena
Hekem: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)
PSG: Safanov, Hakimi, Marquinhos (Dq. 106 Zabarnyi), Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha (Dq. 106 Beraldo), Fabian Ruiz (Dq. 95 Zaire-Emery), Doue, Kvaratskhelia (Dq. 83 Barcola), Dembele (Dq. 90+6 Gonçalo Ramos)
Arsenal: Raya, Mosquera (Dq. 66 Timber), Saliba, Gabriel, Hincapie, Rice, Lewis-Skelly (Dq. 91 Zubimendi), Saka (Dq. 83 Madueke), Odegaard (Dq. 67 Gyokeres), Trossard (Dq. 83 Martinelli), Havertz (Dq. 91 Eze)
Gol: Dq. 6 Havertz (Arsenal), Dq. 65 Dembele (ji penaltiyê) (PSG)
Qartên zer: Dq. 46 Mosquera, Dq. 54 Saka, Dq. 98 Gyokeres, Dq. 103 Rice (Arsenal), Dq. 90+6 Joao Neves, Dq. 118 Nuno Mendes (PSG)
BUDAPEŞTE (AA) - Di fînala Lîga Şampiyonan a UEFAyê da tîma Fransî Paris Saint-Germain (PSG) û Arsenala nûnera Îngiliz li Budapeşteya paytextê Macaristanê li Puskas Arenayê hatin hemberî hev. PSG di maçê da ya ku maweya wê ya asayî 1-1 bi dawî bû, bi penaltiyan 4-3 bi ser ket û li ser hev du caran bû şampiyonê Lîga Şampiyonan a UEFAyê.