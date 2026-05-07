PSG di fînala Lîga Şampiyonan a UEFAyê da dikeve pêşberî Arsenalê

Mutlu Demirtaştan
07 Gulan 2026•Rojanekirin: 07 Gulan 2026
Tîma Parîs Saint-Germain (PSG) ya ku di pêşbirka ewil a Lîga Şampiyonan a UEFAyê da bi 5-4 tîma Bayern Munîxê têk biribû, di pêşbirka rovanşê da 1-1 beramberî hev ma, derbasî fînalê bû û bû rikaberê tîma Arsenalê.
Di pêşbirka rovanşa nîvfînalê ya turnuvaya ku di asta kluban ya futbola Ewropayê da tîma Almanyayê Bayern Munîxê li qada Allianz Arenayê mazuvaniya tîma Fransayê PSGyê kir.
PSG di deqîqeya 3yemîn da bi gola Ousmane Dembele va 1-0 pêş ket.
Ji tîma Bayern Munîxê Harry Kane jî di deqîqeya 90+4emîn da golek avêt û pêşbirk bi 1-1 beramberiyê va bi dawî bû.
PSGya ku pêşbirka ewil a li Fransayê 5-4 qezenc kiribû, piştî vê encamê derket fînalê.
Ji hêla din, futbolîstê PSGyê Marquînhos ê ku xwedî tecrube di Lîga Şampiyonan da derket pêşbirka 121emîn û Roberto Carlosê ku heta niha derketiye 120 pêşbirkan li dû xwe hîşt. Marquînhos bi vî awayî unvana futbolîstê Brezîlyayî yê ku di turnuvayê da herî zêde forme li xwe kiriye, bi dest xist.
Fînala Lîga Şampiyonan ya di navbera Arsenal û PSGyê da wê di 30yê Gulanê da li stada Puskas Arenayê ya li Budapesta paytextê Macarîstanê bê lîstin.