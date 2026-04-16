Pêşbirka Tîma Futbolê ya Jinan a Neteweyî ya Ayê ya li hemberî Swîsreyê wê belaş be

Emrah Oktay
16 Nîsan 2026•Rojanekirin: 16 Nîsan 2026
Tîma Futbolê ya Jinan a Neteweyî ya Ayê wê 18ê Nîsanê roja Şemiyê li Sinopê derkeve pêşberî tîma Swîsreyê. Hezkiriyên futbolê wê bikaribin pêşbirka Koma 2yemîn a Lîga Byê ya Pêşbirkên Ewropayê yên Kupaya Dinyayê ya 2027 FIFAyê belaş temaşe bikin.
Li gorî daxuyaniya Federasyona Futbolê ya Tirkiyeyê pêşbirk wê li Stadyuma Bajêr a Sinopê di saet 19.00an da dest pê bike.
Li gorî daxuyaniyê, alîgirên ku dixwazin pêşbirkê temaşe bikin wê bikarin bilêtên xwe li ser înternetê ji passo.com.tr û Sepana Mobîl a Passoyê bistînin.