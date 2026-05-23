Namzedê Serokatiya Kulûba Fenerbahçeyê Azîz Yildirim li Mêrdînê bi tereftaran ra civiya
Namzedê Serokatiya Kulûba Fenerbahçeyê Azîz Yildirim li Mêrdînê li restoranekî bi birêvebirên Komeleya Fenerbahçeyiyan a Mêrdînê û endamên kongreyê ra hevdîtin kir û forma û sitûmalên tereftaran îmze kir.
Halil İbrahim Sincar, Beşir Şavur
23 Gulan 2026•Rojanekirin: 24 Gulan 2026
photo: Halil İbrahim Sincar / AA
Türkiye, Mardin
Azîz Yildirim wir bi Metropolîtê Mêrdîn û Diyarbekirê Salîba Ozmen ra jî hevdîtin kir û wêneya ku dema sala 2003yan da Mêrdînê ziyaret kir bi Ozmen ra kişandibû nîşan da û da zanîn ku Ozmen dia kir û di heyama 2003-2004an da bûn şampiyon û dê di heyama pêş da jî bibin şampiyon.
Yildirim pişt ra li Navenda Çandê ya Ataturk bi tereftarên ku ji Mêrdîn û bajarên hawirdor hatin ra hevdîtin kir.
Azîz Yildirim di axaftina xwe ya vir da diyar kir ji ber ku li Mêrdînê ye û bi tereftaran ra ciciya kêfxweş e û Mêrdîn 1969 Spora ku derket Lîga 1emîna Trendyolê pîroz kir.
Yildirim got ku piştî hilbijartina dê di meha hezîranê da bê kirin hilbijartinê qezenc bikin jî qezenc nekin jî dê bi hevalên xwe ra li rojhilat bigerin.
Yildirim da zanîn ku ji bo pêşeroja Fenerbahçeyê plan kirin û li benda kongreyê ne û got ku "Ev plan ne ji bo qezenckirina kongreyê ye ji bo şampiyoniyê ye."
Yildirim got ku "Li pêşiya me ji bo pêşeroja Fenerbahçeya me kongreyeke gelekî krîtîk heye. Ev kongre divê bibe îradeya gihaştina nasnameya xwe ya resen, karakterê şampiyon a kulûba me bixwe. Em ê bibin yek, mil bidin hev, sebir bikin û ji bo ku wê serbilindiya mafdar bijîn dê hemû astengiyan hel bikin û bi hev ra çareser bikin."
Yildirim pişt ra pirsên alîgiran bersivand.
Azîz Yildirim her wiha birêvebirên Zanîngeha Artukluyê ya Mêrdînê ziyaret kir.