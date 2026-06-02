Nahît Eren cardin wekî serokê Amed Sportîf Fealiyetlerê hat hilbijartin

Bestami Bodruk
02 Hezîran 2026•Rojanekirin: 02 Hezîran 2026
Li Navenda Çand û Kongreyê ya Sezai Karakoç a kulûbê civîna lijneya giştî ya asayî û bihilbijartin hat kirin û raporên rêvebirî, fealiyet û kontrolê bi pirdengî hatin îbrakirin.
Paşê bi lîsteyekê tenê hilbijartin hat kirin û Nahît Eren cardin wekî serokê kulûbê hat hilbijartin.
Nahît Eren di axaftina xwe da spasiya fitbolîst, ekîba teknîkê, xebatkarên kulûbê, alîgir, rêvebirî û endamên lijneya îstişareyê kir ku ekîba Diyarbekirê derxist Lîga Super.
Eren daxuyand ku ew tîma herî nû ya lîga nû ne û wiha dewam kir, "Armanca me ev e, ji bo ku em biçin kûpayên Eropayê, em ê têkoşînê bidin. Em ev qas bi îdia ne. Heke armanceke me tunebe, heke em di vê mijarê da ji xwe ra armancekê nedin ber xwe, em serkeftî nabin. Li ber me armancek heye, ev armanc çûyîna kûpayên Ewropayê ye."
Eren diyar kir ku ji bo transferên nû ekîbê dest bi xebatên xwe kir.