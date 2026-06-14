Montellayê Rahênerê Tîma Neteweyî: Di asta grûbê da me dem heye ku em vê rewşê serast bikin

Hilmi Sever
14 Hezîran 2026•Rojanekirin: 14 Hezîran 2026
Vincenzo Montellayê Rahênerê Tîma Neteweyî ya ku di maça ewil a Grûba Dyê ya Kûpaya Cihanî FIFA 2026an da li hemberî Awistralyayê 2-0 têk çû, diyar kir ku ew pir xemgîn e lêbelê ew bawer e ku ew ê vê rewşê serast bikin.
Montella piştî maça li BC Place Stadyumê, di civîna çapemeniyê da axivî û wiha got, "Em pir xemgîn in, em dizanin di asta grûbê da me dem heye ku em vê yekê serast bikin, em dikarin vê rewşê serast bikin."
Montella diyar kir ku di destpêka maçê da tîma wan giran ma û wiha dewam kir, "Tîma dijber wekî me hêvî dikir lîst, me ev dizanibû. Bi awayekî kontrola gogê di dest me da bû lêbelê em derbasî wê qonaxê nebûn ku gol biavêjin. Avêtina golê pir giring e, em gelekî nêzîkî avêtina golê bûn lêbelê derbaskirina berevaniyê pir bi zehmet bû. Berevaniya tîma dijber pir dirêj bû, dema dirêj be têkoşîna bi hevrikên bi vî rengî ra her wext hêsan nabe. Ez wan tebrîk dikim, pir baş lîstin.
Em ê rewşê binirxînin, em hê jî di nav lîstikê da ne. Ji sedî 78an gog di dest me da bû, 30 şûtên me hene, dema mirov nevêje, dema mirov bi şans nebe, maç bi vî awayî bi dawî dibe. Kerem îro ruhê xwe li qadê hişt. Heta kêliya dawîn têkoşiya. Ji ber ku gol neavêt divê mirov vê yekê nebêje. Di asta grûbê da wext heye ku em vê yekê serast bikin, em dikarin vê rewşê serast bikin."