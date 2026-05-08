Mardin 1969 Spor a ku dê di fînala play-offê ya Koma Sor a Lîga 2yemîn a Nesîneyê da bi Muşsporê ra bilîze, dê hewl bide zora rikabara xwe bibe û derkeve Lîga 1emîn.
Halil İbrahim Sincar, Beşir Şavur
08 Gulan 2026•Rojanekirin: 08 Gulan 2026
Mardin 1969 Spor dixwaze derkeve Lîga 1emîn
Türkiye, Mardin
Mardin 1969 Spor a ku bi armanca şampiyontiyê dest bi sezonê kir, bi teqwiyeyên ku li qedroya xwe zêde kirin, performanseke bi istiqrar nîşan da.
Mardin 1969 Spor a ku di 34 pêşbirkên Koma Sor da 22 serkeftin, 5 beramberî û 7 têkçûn bi dest anîn. Taximê sor û şîn li gor encama asayî bi 71 puanan kete rêza duyemîn û mafê lîstina di play-offê da bi dest xist.
Ekîba Mêrdînê ku di di tûra yekem a play-offan da, derket pêşberî AKEDAŞ Kahramanmaraş Îstiklalsporê, him li deplasmanê, him jî li saheya wê, pêşbirk 0-0 ma. Ji ber vê piştî yeksaniyê çûne penaltiyan û 6-5 zora rikaberê xwe bir.
Mardin 1969 Spor a ku dê di fînalê da bi Muşsporê ra bilîze, 9ê Gulanê roja şemiyê ewê li Stada Diyarbekirê ji bo bilêta Lîga 1emîn a Trendyolê derkeve saheyê.
Taximê ku di salên 2007-2008an da bi navê Mardînsporê di lîga 1emîn da dilîst, heke di fînalê da qezenc bike ewê piştî 18 salan derkeve wê lîgê.