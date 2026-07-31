Mardin 1969 Spor di Lîga 1emînê da ji bo maratona dijwar amade ye

Zafer Göder
31 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 31 Tîrmeh 2026
Dîrektorê teknîkê yê Mardin 1969 Spora ji tîmên nû yên Lîga 1emîna Trendyolê, Ahmet Cingoz anî ziman ku ji bo maratona dijwar amade ne.
Tîma ku li herêma Esentepe ya navçeya Gerede ya Boluyê rahênana xwe didomînîne, Dîrektorê wê yê teknîkê ji nûçegihanê AAyê ra li ser kampa perwerdeyê, çalakiyên veguhastinê û armancên sezonê axivî.
Cingoz diyar kir ku ew nêzîkî dawiya qonaxa sêyemîn a kampê ne, û ji bilî perwerdehiya fizîkî, ew li ser çandina şêwaza lîstika tîmê di lîstikvanan da disekinin.
Cingoz destnîşan kir ku ji ber tevlîbûna yarîzanên nû perwerdeya taktîkî dubare bûye û got, "Perwerdeya me pir baş diçe. Em hewlên xwe yên ji bo baştirkirina asta xwe ya fizîkî didomînin."
Cingoz tekezî kir ku ji destpêka lîgê ra demek hindik maye û got, "Her tişt baş diçe. Em hêvî dikin ku hin yarîzanên me yên nû zûtir werin. Ji ber ku yarîzanên me yên ku me plan kirine dê amade werin, ewê ji bo me pir hêsantir be. Ez ji tempoya tîmê, xwesteka wan û yekîtîya wan pir kêfxweş im. Kampa perwerdeyê pir berhemdar derbas dibe."