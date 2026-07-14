Mardin 1969 Sporê, bi "Mahmood Coffee" ra peymana sponsoriyê îmza kir
Mardin 1969 Spora ku di Lîga 1emîn a Trendyolê da ye, ragihand ku bi "Mahmood Coffee" ra peymana sponsoriyê îmza kir.
Beşir Şavur
14 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 14 Tîrmeh 2026
photo: Mardin 1969 Spor / AA
MARDIN
Di daxuyaniya kulûbê da hat destnîşankirin ku Serokê Kulûbê Ridvan Aşar, Serokê As Veysî Duran û Alîkarê Serok ê berpirsê karûbarê darayî Ercan Ayanaoglu serdana Serokê Lijneya Rêveberiyê ya Mahmood Coffee Mahsum Altunkaya kirine û formeyeke Mardin 1969 Sporê ku navî wî li ser e, pêşkêşî wî kirine.
Di daxuyaniyê da hat diyarkirin ku di serdanê da peymana sponsoriyê ya fermî hatiye îmzakirin û wiha hat gotin:
"Kulûba me bi Mahmood Coffee ra sponsoruya ji bo sezona 2026-2027ê hat îmzakirin. Mahmood Coffee ya ji markayên Koma Şirketan a Altunkayayê, ewê di sezona nû da, hêzê bide malbata me ya Mardin 1969 Sporê. Em hêvîdarin ev tevkarî ji bo herdu aliyan bibe sedema xêrê."
Mardin 1969 Sporê, bi "Mahmood Coffee" ra peymana sponsoriyê îmza kir