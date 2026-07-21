Mardîn 1969 Spor xebatên kampê yên qonaxa duyemîn li Boluyê dike

Mehmet Emin Gürbüz
21 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 21 Tîrmeh 2026
Tîma ku rengên wê sor û şînê tarî ye, li oteleke ku li ser rêya Abantê bi serkêşiya rahênerê teknîkê Ahmet Cîngoz va xebitî.
Tîmê xebatên xwe yên qonaxa duyemîn wê bi antremana êvarê va temam bike.
Rahênerê teknîkê Cîngoz ji rojnamevanan ra daxuyand di qonaxa yekem a kampa perwerdeyê da, wan bi futbolîstên ku ji binesaziyê tên û yên ji bo ceribandinê hatine hilbijartin ra perwerdeya laşî kirine.
Cîngoz got di qonaxa duyemîn da jî wan hewl daye ku ew hişmendiya lîstikê ya tîmê hînî tîmê bikin.
Cîngoz anî ziman xebatên transferê wek ku hatiye plankirin dewam dikin û got ew wekî tîmeke nû ya ku derketiye lîgê hin zehmetiyan dikişînin.