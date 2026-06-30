Mardîn 1969 Spor li Boluyê ket kampê

Mehmet Emin Gürbüz
30 Hezîran 2026•Rojanekirin: 30 Hezîran 2026
Mardîn 1969 Spora ji tîmên nû yên Lîga 1em a Trendyolê ji bo amadekariyên sezona nû li Geredeya navçeya Boluyê ket kampê.
Tîma Mêrdînê ku li otêleke li tanga Esentepeyê ket kampê, antrenmana êvarê bi çavdêriya rahênerê teknîkî Ahmet Cingoz pêk anî.
Her wiha 30 yarîzanên ku bi tevgerên laşgermkirinê dest bi rahênanê kirin, xebateke bi giranî kondîsyonu û îstasyon kirin.
Mardîn 1969 Spora ku rojê du rahênana dikin û bi wî awayî xwe ji sezona nû ra amade dikin, dê 10ê Tîrmehê da kampê bi dawî bîne.
Tîma Mêrdînê piştî navberê dê ji bo serdema kampa duyem carin berê xwe bide Boluyê.