Mardîn 1969 Spor kampa xwe ya rahênanê ya qonaxa duyem li Boluyê da destpêkirin

Beşir Şavur
14 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 14 Tîrmeh 2026
Di daxuyaniya klûbê da hat diyarkirin ku tîma bi rengên sor û şînê tarî, piştî temamkirina qonaxa yekem ya amadekariyên xwe yên beriya demsalê ku di 29ê Hezîranê da li navçeya Geredeya Boluyê dest pê kiribûn, piştî navbereke 3 rojî, duh li Abantê dîsa li hev civiyane.
Hat ragihandin ku tîma bi rengên sor û şînê tarî wê kampa xwe ya rahênanê ya qonaxa duyem li Abantê heta 23yê Tîrmehê bidomîne.
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin ku tîm wê qonaxa dawî ya amadekariyên xwe yên berî sezonê di 27ê Tîrmehê da piştî navbereke diyarkirî dest pê bike.
Hat destnîşankirin ku tîm wê heta pêşbirka Umraniyesporê di hefteya yekem ya sezona lîgê da li Boluyê perwerdehiya xwe bidomîne.