Mardîn 1969 Sporê ji bo antrenorê alîkar bi Lamine Diarra ra li hev kir

Beşir Şavur
01 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 01 Tîrmeh 2026
Mardîn 1969 Spora ku yek ji tîmên Lîga 1emîn a Trendyolê ye, ji bo antrenorê alîkar bi Lamine Diarra ra li hev kir.
Di daxuyaniya kulûbê da wiha hat gotin:
"Santrforê berê Lamine Diarrayê Senegalî di kariyera xwe ya zilamtiya teknîkê da despêkeke nû kir. Mardîn 1969 Spor di çarçoweya amadehiyên sezonê da kesekî girîng li ekîba teknîkê ya dîrektorê teknîkê Ahmet Cîngoz zêde kir. Lamine Diarrayê ku demekê li Tirkiyeyê di Antalyaspor û Elazigsporê da dileyîst û bi nasnameya xwe ya golavêj va li Tirkiyeyê deng veda, wekî antrenorê alîkar ê ekîba sor û lacîwerdî dest bi wezîfeyê kir."