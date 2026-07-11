Mardîn 1969 Sporê bi Îpek Bulgurê ra peymaneke sponsoriyê îmze kir

Beşir Şavur
11 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 11 Tîrmeh 2026
Mardîn 1969 Spora ku yek ji tîmên Lîga 1emîn a Trendyolê ye, daxuyand ku bi Îpek Bulgurê ra peyman îmze kirin di sezona 2026-2027an da bibe sponsora forma û şortên lîstikvanên wan li xwe dikin.
Di daxuyaniya ku ji teref klûbê va hat dayîn da hat destnîşankirin ku bi peymana ku di çarçoveya plansaziya sezona nû da hat kirin, Îpek Bulgur dê di sezona 2026-2027an da bibe sponsora forma û şortên lîstikvanên wan li xwe dikin.
Di daxuyaniyê da wiha hat gotin: "Klûba me bi Îpek Bulgur Îmalat Sanayî û Ticaret AŞê ra ji bo sponsoriya pêşiyê ya forma û şortên lîstikvanên me li xwe dikin yên sezona 2026-2027an li hev kir. Em spasiya Îpek Bulgurê dikin ku wê di sezona nû da jî wekî sezona borî piştgiriya xwe bidomîne û em hêvîdar in ku hevkariya me ya ji bo her du aliyan jî bi xêr be."