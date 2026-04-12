Li Şanliurfayê Reva Rizgariyê ya 11ê Nîsanê hat lidarxistin

Rauf Maltaş
12 Nîsan 2026•Rojanekirin: 12 Nîsan 2026
Di çarçoveya çalakiyên salvegera 106em a rizgarbûna Şanliurfayê ji dagiriya dijmin da bi beşdariya bi qasî 500 kesî va Reva Rizgariyê ya 11ê Nîsanê hat lidarxistin.
Di organîzasyonê da ya ku ji hêla Şaredariya Bajarê Mezin a Şanliurfayê hat lidarxistin, atlet di çend kategoriyên temenî da ketin milmilaneyê.
Di revê da ya ku Sait Aganê Wekîlê Şaredarê Bajarê Mezin û Tûxgeneral Uzeyir Durmuşê Fermandarê Tûxaya Bizirx a 20em jî beşdar bûn, hin welatî bi cilûbergên herêmî û hinek jî bi zarokên xwe va beşdar bûn.
Pêşbaziya ku li nêzîkî Binkeya Gola Masiyan a dîrokî dest pê kir, li Navenda Zanistê ya Şanliurfayê ya 11 kîlometreyî dûr bi dawî bû ku ev mesafe wek bibîranîna roja rizgariyê hat neqandin.
Ji mêran Azat Demirtaş bû yekem, Bariş Demirtaş bû duyem û Îbrahîm Baran jî bû sêyem. Ji jinan jî Fatma Arik bû yekem, Încî Kalkan bû duyem û Zelîha Gumuş jî bû sêyem.
Bi merasimê va kesên bi ser ketin, hatin xelatkirin.