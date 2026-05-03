Li Diyarbekirê derketina Lîga Superê ya Amed Sportîf Fealiyetlerê bi coş hat pîrozkirin

Fecri Barlık
03 Gulan 2026•Rojanekirin: 03 Gulan 2026
Li Diyarbekirê derketina Lîga Superê ya Amed Sportîf Fealiyetlerê ji hêla alîgiran va bi coşeke mezin hat pîrozkirin.
Alîgirên ku li cihên cuda yên bajêr hatin bal hev ji ber ku Amed Sportîf Fealiyetler di hefteya 38emîn û dawîn a Lîga 1emîn a Trendyolê da di deplasmanê da bi Alagoz Holdîng Igdir FKyê ra 3-3 bi hev ra ma û derket Lîga Superê pîrozbahî li dar xistin.
Li bajêr alîgirên ku li Ofîs, Xaçerêya Mahabadê, Xaçerêya Tesîslerê û herêma Park Ormanê civiyan piştî pêşbirk qediya bi meşale û fişengên hewayî serkeftina tîma xwe pîroz kirin.
Alîgiran li ber dahol û zirneyê govend kirin û bi alayên tîma xwe tezahurat kirin.
Alîgiran bi wesayîtên xwe li bajêr geriyan û li gelek cihên bajêr trafîk çêbû.
Li bajêr pîrozbahiyên alîgiran dewam dike.
Ji hêla din va di dema pîrozbahiyan da ji ber ku guleya westiyayî îsabet kir 2 kes birîndar bûn.