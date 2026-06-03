Li Amed Sportîf Fealiyetlerê Serkan Reçber bû rahênerê sportîf

Ahmet Kaplan
03 Hezîran 2026•Rojanekirin: 03 Hezîran 2026
Hat ragihandin ku li Kuluba Amed Sportîf Fealiyetlerê Serken Reçber anîn peywira rahêneriya sportîf.
Di daxuyaniya kulubê da hat gotin ku "Kuluba me di çarçoveya vesazbûna sportîf a heyama 2026-2027an da bi Serkan Reçberê ku bi zanîna xwe ya fitbolê, tecrube û vîzyona xwe va li camîeya fitbolê xwedî cihekî girîng e ra ji bo peywira rahêneriya sportîf li hev kir. Em jê ra dibêjin ku hûn bi xêr hatin malbata me ya Amedsporê û em di peywira we ya nû da serkeftinê dixwazin."