Knicksa ku Cavaliers têk bir, 27 sal şûnda derket fînala NBAyê

Mutlu Demirtaştan
26 Gulan 2026•Rojanekirin: 26 Gulan 2026
Di play-offên Lîga Basketbolê ya Amerîkan (NBA) da New York Knicksê li deplasmanê Cleveland Cavaliers 130-93 têk bir, serî 4-0 qezenc kir û derket fînala NBAyê.
Pêşbirka 4emîn a seriya fînalê ya Konferansa Rojhilatê li Rocket Arenayê hat lîstin û Knicks bû mêvanê Cavaliersê û bi ferqa 37 jimaran va qezenc kir û li ser hev cara 11emîn bû serkeftiyê play-offê.
Knicks bû şampiyonê Konferansa Rojhilatê û piştî 1999an cara ewil derket fînala NBAyê.
Knicks wê di fînala NBAyê da bi serkeftiyê pêşbirka Oklahoma City Thunder-San Antonio Spursê (2-2) ra bileyîze.