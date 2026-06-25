Kelecaniya Kûpaya Cihanî ya 2026an sibê dê bi 6 maçan va bidome

Fatih Erel
25 Hezîran 2026•Rojanekirin: 25 Hezîran 2026
Kelecaniya Kûpaya Cihanî ya FIFA 2026an berdewam e û her wiha sibê ji Grûb D, I û Fyê 6 maç dê bên lîstin û tîmên 32yên dawîn dê eşkere bibin.
Di tûrnûvayê da ya ku Amerîka, Meksîka û Kanada malîvan in, di Grûba Dyê da Tirkiye û Amerîka li Stada Los Angelesê bi dema Tirkiyeyê di saet 05.00an da dê bên hemberî hev û her wisa di Grûba Iyê da jî Norwec û Fransa li Stada Bostonê bi dema Tirkiyeyê di saet 22.00an da dê bên hemberî hev.
Bernameya maçên sibê yên tûrnûwayê wiha ye:
Grûb F:
02.00 Japonya - Swêd (Stada Dallasê)
02.00 Tûnis - Hollanda (Stada Kansas Cityê)
Grûb D:
05.00 Tirkiye - Amerîka (Stada Los Angelesê)
05.00 Paraguay - Awistralya (Stada San Francisco Bay Areayê)
Grûb I:
22.00 Norwec - Fransa (Stada Bostonê)
22.00 Senegal - Iraq (Stada Torontoyê)