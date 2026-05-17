Kayserîsporê tîma mêvan Konyaspor 2-1 têk bir

Murat Asil
17 Gulan 2026•Rojanekirin: 17 Gulan 2026
Stad: RHG Enerturk Enerji
Hekem: Melek Dakan, Kurşathan Akin, Serdar Osman Akarsu
Zecorner Kayserîspor: Deniz Donmezer, Katongo, Semih Guler, Carole, Brenet, Gorkem Saglam, Dorukhan Tokoz (Dq. 66 Furkan Soyalp), Burak Kapacak (Dq. 57 Mendes), Benes, Chalov (Dq. 85 Mather), Tuci (Dq. 57 Makarov)
TUMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş (Dq. 85 Egemen Aydin), Yasir Subaşi (Dq. 90 Ahmet Tirpanci), Baniya, Ata Yanik, Arif Boşluk, Bazoer, Jinho Jo (Dq. 90 Omer Çobanoglu), Andzouana, Îsmail Esat Buga (Dq. 90 Enes İlyas Seven), Svendsen, Eren Cemali Yagmur (Dq. 66 Ahmet Kusay Dagdevir)
Gol: Dq. 47 Eren Cemali Yagmur (TUMOSAN Konyaspor), Dq. 49 Benes, Dq. 74 Chalov (Zecorner Kayserîspor)
Qarta sor: Dq. 87 Bazoer (TUMOSAN Konyaspor)
KAYSERÎ (AA) - Di hefteya 34em û dawîn a Lîga Super a Trendyolê da Zecorner Kayserisporê TUMOSAN Konyaspora tîma malîvan 2-1 têk bir.
Di milmilaneyê da Îsmail Esat Buga di deqîqeya 47em da gola TUMOSAN Konyasporê avêt û her wiha di deqîqeya 49em da Benes û di deqîqeya 74em da jî Chalov golên tîma Kayserîsporê avêtin û bi vî awayî maç 2-1 bi dawî bû.