Kamî Rîtayê çiyagerê Nepalî ji bo cara 32yem hilkişiya serê Çiyayê Everestê û rekora xwe şikênand

Şilan Turp
17 Gulan 2026•Rojanekirin: 17 Gulan 2026
Kamî Rîtayê rêberê çiyê (şerpa) yê Nepalî yê ku cara ewil di 1994an da hilkişiya Everestê û hema hema hersal vê rêwîtiya xwe ya dijwar dubare dike, bi hilkişîna dawîn va rekora xwe jinûva şikênand.
Di daxuyaniya fîrmaya Seven Summit Treksê da ya navenda wê li Katmandûya paytextê Nepalê ye, hat destnîşankirin ku Rîtayê rêberiya komeke çiyageran dike, bi dema herêmî di saet 10.12an da gihîşt lutkeyê.
Di daxuyaniyê da hat balkişandin, Rîtayê şerpayê Nepalî yê 56 salî ber bi kampa sereke di dagêrê da ye.
Rîtayê ku bi vî awayî ji bo cara 32yem derket lutkeya 8 hezar û 848 metre bilind, nasnava xwe ya "mirovê ku herî zêde derketiye serê Everestê" parast.