Werzişvanê neteweyî di fînala 130 kîlo ya stîla grekoromen a Şampiyoniya Gulaşê ya Ewropayê da 7-1 Vîtekê Macar têk bir û madalyaya zêr qezenc kir
Halil İbrahim Avşar
22 Nîsan 2026•Rojanekirin: 22 Nîsan 2026
photo: Olsi Shehu / AA
Ji Riza Kayaalp li Elbanyayê şampiyoniya dîrokî
Arnavutluk, Tiran
Werzişvanê Neteweyî Riza Kayaalp di şampiyoniyên gulaşê yên Ewropayê da 13emîn madalyaya zêr qezenc kir.
Riza Kayaalp di roja duyemîn a Şampiyoniya Gulaşê ya Ewropayê ya 2026an a li Tîrana paytextê Elbanyayê da ji bo rekorê derket ser mînderê. Gulaşgirê neteweyî di fînala 130 kîlo stîla grekoromen da Darîus Attîla Vîtekê Macar ra hat pêşberî hev.
Riza Kayaalp di musabaqaya dawîn a rojê da reqîbê xwe 7-1 têk bir û bû şampiyonê Ewropayê û di dîroka gulaşê da cî girt. Riza alaya Tirkan maç kir û li ser mînderê tura şampiyoniyê avêt.
Gulaşgirê neteweyî bi vê şampiyoniyê va cara 13emîn bû şampiyonê Ewropayê û bi herfên "zêrîn" navê xwe li ser dîroka werzişê nivîsand.
Rizayê ku di dîroka organîzasyonê da 15 caran ma fînalê 13 caran madalyaya zêr 2 caran jî madalyaya zîv qezenc kir.
Werzişvanê neteweyî di salên 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 û 2026an da madalyaya zêr di salên 2011 û 2024an da jî madalyaya zêr qezenc kir.
- Tabloya serbilindiyê
Werzişvanê neteweyî di şampiyoniyên Ewropa û dinyayê û olîmpiyatan da bi tevahî 28 madalya qezenc kirin. Serkeftinên werzişvan wiha ne: