Hull Cîtya ku Acun Ilicali xwediyê wê ye derket Lîga Premîerê

Yunus Kaymaz
23 Gulan 2026•Rojanekirin: 23 Gulan 2026
Hull Cîtya ku di fînala Championship play-offê ya Îngiltereyê da 1-0 Middlesbrougê têk bir derket Lîga Premîerê.
Di pêşbirka fînalê ya play offê ku dê tîma dawîn a Lîga Premîerê ya Îngiltereyê diyar bûya da Hull Cîtya ku karsazê Tirk Acun Ilicali xwediyê wê ye bi Middlesbroughê ra hat pêşberî hev.
Nîvê ewil a pêşbirkê bi 0-0 qediya.
Di nîvê duyemîn a pêşbirka ku trîbunên herdu tîman jî tijî bûn û 84 hezar û 506 terefter hebûn da skor di deqîqeya 90+5an da guherî.
Bi gola ku McBurnie avêt Hull Cîty 1-0 pêşbirk qezenc kir.
Hull Cîtya ku pêşbirk qezenc kir dê heyama pêş me da di Lîga Premîerê da têkoşînê bide.